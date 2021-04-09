Самара, , 10:38 — REGNUM Еще более семи тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Сообщается, что поступившие в регион 7,2 тысяч доз этой вакцины в ближайшее время будут доставлены в медорганизации. Всего на этой неделе область получила 39,6 тысяч доз вакцины от этой инфекции.

Отмечается, что в регионе прививки от COVID-19 поставили свыше 208 тысяч жителей, при этом завершили вакцинацию около 143 тысячи желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить объёмы вакцинации от пневмококка.