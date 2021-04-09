Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Компания Nike и арт-коллектив MSCHF заключили соглашение по иску о кроссовках Satan Shoes, которые являются модифицированной версией кроссовок Nike Air Max 97. Об этом 8 апреля сообщает издание The Verge.

По данным СМИ, коллектив MSCHF согласился выкупить назад все распроданные кроссовки Satan Shoes за первоначальную стоимость — $1018. «Покупатели, которые решили не возвращать свою обувь и позже столкнулись с дефектом или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike», — заявили представители производителя спортивных товаров.

Отметим, что из-за скандала вокруг «сатанинских кроссовок» их цена только выросла. Некоторые пары стали перепродавать на eBay, за них просят от $2 тыс. до $15 тыс.

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