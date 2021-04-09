Улан-Батор, , 10:35 — REGNUM Двое военнослужащих срочной службы в Монголии убили начальника караула, открыв огонь из автомата, и после этого с оружием сбежали из военной части. Об этом 9 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что трагический инцидент произошел 8 апреля в сомоне (наименьшая административно-территориальная единица) Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай.

При этом указывается, что замглавы главного управления пограничной охраны Монголии отметил, что «погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал никакого давления на солдат».

Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля стало известно, что в Дагестане сотрудники военной прокуратуры выясняют обстоятельства и причины взрыва танка на территории воинской части № 63 354 в Буйнакске.