Душанбе, , 10:33 — REGNUM В Таджикистане планируется построить два тоннеля и два моста в рамках реконструкции автомобильной дороги Обигарм — Нуробод, сообщает 9 апреля агентство «Авеста» со ссылкой на министерство финансов республики.

Общая протяженность двух автотранспортных тоннелей составит 3,3 км, длина мостов — 750 метров. Проект реконструкции также включает строительство 75 км автодороги. Реализацию проекта планируется завершить в 2025 году.

Стоимость проекта оценивается в $350 млн. Общий размер привлеченных грантов составляет $110 млн. Еще $150 млн планирует выделить Европейский банк реконструкции и развития, $110 млн — Азиатский банк развития и $50 млн — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Кроме того, правительство Таджикистана вложит $28 млн, фонд ОПЕК предоставит кредит в $40 млн.

Отметим, действующий участок автодороги Обигарм — Нуробод находится в зоне затопления водохранилища Рогунской ГЭС.

Читайте также: В Таджикистане назвали дату начала Рамадана