Москва, , 10:32 — REGNUM Почти 60% жителей России поддерживают своих родителей материально — постоянно помогают деньгами 22%, время от времени по необходимости — 36%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Крайне редко поддерживают своих родителей материально 10% опрошенных. Совсем на помогают родителям деньгами 8%. У 18% респондентов противоположная ситуация — родители помогают им.

Взрослые дети обязаны помогать родителям материально, считают 55%, если у родителей тяжелое материальное положение — 35%. Чаще помогают родителям мужчины, чем женщины — 25% против 19%. На помощь родителям граждане в среднем тратят 8500 руб. в месяц.

Опрос проведен 1−7 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 419 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, независимыми от родителей при любых обстоятельствах считают себя 17% жителей России.

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