Веллингтон, , 10:30 — REGNUM Новозеландская студия Grinding Gear Games анонсировала дополнение «Ультиматум» для своей игры Path of Exile. Его трейлер был опубликован 8 апреля на официальном YouTube-канале проекта.

В «Ультиматуме» геймеров ожидает новая лига испытаний, восемь камней умений, множество уникальных предметов и несколько переработанных игровых механик. Релиз дополнения на PC состоится 16 апреля 2021 года, а на консолях — 21 апреля 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сети появился новый трейлер сиквела Path of Exile. В нём разработчики показали несколько геймплейных фрагментов из будущей игры.

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