Сеул, , 10:51 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 9 апреля встречу с министром обороны Индонезии Прабово Субианто, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран высоко оценили тесное взаимодействие и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также подчеркнули развитие двусторонних отношений в различных областях, включая экономику и оборону.

Кроме того, Чон Ый Ён и Прабово Субианто договорились укрепить стратегическое взаимодействие, организовав встречу представителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2» в первой половине текущего года.

Министр обороны Индонезии также выразил поддержку усилиям Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

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