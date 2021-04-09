Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области на реализацию программы газификации на 2021−2025 годы планируется направить инвестиции в объеме 1,033 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в период с 2016 по 2020 годы. Эти и другие вопросы обсуждались накануне врио губернатора Олегом Мельниченко с представителями компании «Газпром межрегионгаз».

В области, согласно программе, намечено строительство четырёх и реконструкция одного межпоселкового газопровода общей протяженностью 61 км, а также капитальный ремонт двух газораспределительных станций. Условия для газификации создадут для одной тысячи домовладений в Городищенском районе, 42 котельных и предприятий, включая птицеводческий комплекс в Мокшанском районе.

В настоящее время уровень газификации в Пензенской области составляет 89,3%, в сельской местности — 86,6%, в городах — 90,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод высокого давления начали строить в Коми. Сооружение длиной 102 метра заменит аварийную газовую «магистраль». газопровод пройдёт по двум районам республики — Ухтинскому и Сосногорскому и обеспечит газоснабжением восемь тысяч человек. Завершить строительство планируют в 2022 года.

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