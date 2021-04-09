Омск, , 10:29 — REGNUM В Омской области сиротам Великой Отечественной войны увеличили ежегодную выплату ко Дню Победы. Как сообщили ИА REGNUM 9 апреля в правительстве региона, теперь эта мера социальной поддержки составляет 2 тысячи рублей на человека. В 2020 году выплата составляла 1,5 тысячи рублей.

На сегодняшний день в Омской области проживают 8,4 тысячи сирот войны. Их родители пропали без вести или погибли во время Великой Отечественной войны.

Напомним, в Омской области ежегодные выплаты ко Дню Победы получат около 40,5 тысячи человек. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 5 тысяч рублей. Вдовы участников войны — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы получат по 12 тысяч рублей, вдовы погибших (умерших) участников войны — по 3,5 тысячи рублей. Бывшим узникам концлагерей выплатят по 2,5 тысячи рублей. Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 2,5 тысячи рублей, труженики тыла — по 2 тысячи рублей.

В облправительстве подчеркнули, что в 2020 году выплаты всем категориям выросли на сумму от 500 до 5 тысяч рублей. Мера социальной поддержки ко Дню Победы носит беззаявительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты ко Дню Победы в Пензенской области получат более 300 ветеранов.

Читайте также: В Пензенской области выплаты ко Дню Победы получат более 300 ветеранов