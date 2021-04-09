Барнаул, 9 апреля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Атака с помощью перехвата СМС с кодами авторизации, о которой граждан России предупредили в компании DeviceLock, занимающейся борьбой с утечками данных, не станет массовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul. Поясняя причины, он отметил:

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«Массовых атак ожидать не стоит, так как уровень вовлечённости граждан в управление финансами 24/7 не слишком высок, особенно среди трудоспособного зрелого населения. Большинство ещё со смартфоном-то «на вы», не говоря уже об интернет-банкинге.

Скорее всего, эту брешь будут использовать целенаправленно, когда на финансово состоятельную «жертву» собрано полноформатное «досье». Обычно такие случаи — редкость, и подозреваемых нужно искать в числе ближайших недругов или конкурентов.

Что же до широких масс населения, то советы те же: при поступлении подозрительных звонков из банка — положите трубку, и если действительно есть сомнения, то перезвоните в банк сами».

Как сообщало ИА REGNUM, о крупной атаке на счета российских граждан с помощью перехвата СМС с кодами авторизации информировали ранее «Известия» со ссылкой на специалистов компании DeviceLock.

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