Сеул, 9 апреля 2021, 10:32 — REGNUM В сети появились изображения KIA K3 (Cerato) нового поколения. Снимки модели размещены на портале The Korean Car Blog.
Стоит отметить, что полученное изображение KIA K3 на данный момент является самым информативным и более лучшего качества, чем фото, обнародованные до этого.
Новая модель Cerato может получить два новых турбированных «движка» рабочим объёмом 1,5 и 1,6 литра, которые агрегатируются с интеллектуальной механической трансмиссией с «цифровым» сцеплением. Она имеет два варианта — с тремя и с двумя педалями.
Автопроизводители установили на машину пересмотренные фары, модернизированную радиаторную решётку, иные задние фонари и стильные колёсные диски.
Дебют K3 нового поколения на рынке США ожидается в мае нынешнего года.
Ранее компания KIA в Южной Корее провела испытания рестайлингового кроссовера Sportage 2022 модельного года. Автомобиль получил фары V-образной формы, новые дисплеи «приборки» и информационно-развлекательного комплекса, а также множество опций безопасности.
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