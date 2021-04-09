Сеул, , 10:32 — REGNUM В сети появились изображения KIA K3 (Cerato) нового поколения. Снимки модели размещены на портале The Korean Car Blog.

KIA K3 The Korean Car Blog

Стоит отметить, что полученное изображение KIA K3 на данный момент является самым информативным и более лучшего качества, чем фото, обнародованные до этого.

Новая модель Cerato может получить два новых турбированных «движка» рабочим объёмом 1,5 и 1,6 литра, которые агрегатируются с интеллектуальной механической трансмиссией с «цифровым» сцеплением. Она имеет два варианта — с тремя и с двумя педалями.

Автопроизводители установили на машину пересмотренные фары, модернизированную радиаторную решётку, иные задние фонари и стильные колёсные диски.

Дебют K3 нового поколения на рынке США ожидается в мае нынешнего года.

Ранее компания KIA в Южной Корее провела испытания рестайлингового кроссовера Sportage 2022 модельного года. Автомобиль получил фары V-образной формы, новые дисплеи «приборки» и информационно-развлекательного комплекса, а также множество опций безопасности.

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