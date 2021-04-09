Москва, , 10:28 — REGNUM Законопроект, запрещающий дистанционное образование в России внес в Госдуму член Совфеда Александр Бабаков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Предлагается установить, что «при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается».

Очевидно, что при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной, приводит аргумент сенатор.

Обучающийся, выбравший очную форму обучения, не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии, уверен парламентарий.

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