Москва, , 10:28 — REGNUM В Москве построят два завода по экологичной переработке илового осадка, сообщил 9 апреля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Проект реализуют в рамках концессионного соглашения, подписанного сроком на 20 лет. Конкурс был объявлен в августе 2020 года.

«По условиям соглашения, инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Инвестиции в создание производства составят порядка 27 млрд рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию», — рассказал Ефимов.

Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, заводы возведут на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

«По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмёт на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива», — сказал он.

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Проект является уникальным для России по инвестициям и объёмам, пояснил корреспонденту ИА REGNUM партнёр, руководитель группы по оказанию услуг по финансированию бизнеса «КПМГ в России и СНГ» Степан Светанков.

«В России подобных проектов очень мало, а проекты с такими же характеристиками и показателями и вовсе отсутствуют в нашей стране. Предлагаемые решения по обращению с осадками сточных вод являются перспективным направлением развития в стране технологий Waste-to-Energy. По итогам реализации проекта будут привлечены существенные частные инвестиции для создания в Москве современного технологического комплекса», — заявил Светанков.