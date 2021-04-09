Тюмень, 9 апреля 2021, 10:27 — REGNUM В Тюмени Калининский суд закрыл ночлежку, которая размещалась в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Организация «Путь Преодоления Урал» организовала ночлежку в арендуемом частном доме для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специалисты пожнадзора выявили в здании многочисленные нарушения пожарной безопасности.
Дом отапливался от котельной неизвестной категории пожарной опасности. Здание не оборудовано пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также не оказалось эвакуационного выхода со второго этажа, а ширина лестничного марша не соответствовала нормам.