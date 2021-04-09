Москва, , 15:01 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отправлен в отставку. Указ об этом подписал 9 апреля президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Битаров Alania.gov.ru

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Вячеслава Битарова исполняющим обязанности главы Северной Осетии 29 февраля 2016 года. До этого назначения он занимал пост председателя правительства республики.

Битаров сменил на посту главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, скончавшегося в одной из клиник Москвы. Парламент региона в единый день голосования 18 сентября 2016 года одобрил кандидатуру Битарова на должность главы РСО-Алании.

В 2021 году заканчивался пятилетний срок пребывания его в должности руководителя субъекта. Выборы нового главы Северной Осетии должны были состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Напомним, главу субъекта выбирает парламент РСО-Алании из числа кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

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