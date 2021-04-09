Североморск, Мурманская область, , 10:31 — REGNUM На Северном флоте (СФ) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения по тревоге были подняты соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО, вооружённые зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«В ходе проверки ракетные полки, части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решили задачи выхода в позиционные районы, выполнили ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота», — говорится в сообщении.

Все критически важные объекты флота были оперативно прикрыты от средств воздушного нападения условного противника расчётами ЗРК С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», которые электронными пусками ракет успешно отразили одиночные, групповые и массированные воздушные атаки.

Отмечается, что проведённая проверка позволила проанализировать состояние соединений и частей ПВО по всем вопросам, включая знания и навыки личного состава, а также состояние вооружения и военной техники. Всего в мероприятии было задействовано несколько тысяч военнослужащих и порядка 1500 единиц техники, в том числе зенитный ракетный полк ПВО СФ, дислоцированный на архипелаге Новая Земля.

Напомним, на прошедшей неделе 45 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 10 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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