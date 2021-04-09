Нью-Дели, , 10:28 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено почти 132 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 8 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 131 968 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 13 060 542.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 780 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 167 682.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 913 292 человека вылечились от нового заболевания и еще 979 608 находятся в данный момент на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 126 789 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что также на тот момент было самым большим за период пандемии числом.