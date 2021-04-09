Белгород, 9 апреля 2021, 10:28 — REGNUM План увеличения пропускной способности по проспекту Ватутина в Белгороде предложили сотрудники регионального управления ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.
На перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Костюкова регулярно возникают заторы. По мнению сотрудников ГИБДД, пробки образуются после модернизации светофорного объекта и установки дополнительных левоповоротных секций. Из-за этого уменьшилась длительность разрешающего сигнала светофора прямого направления по проспекту. Эксперты предложили мэрии внести изменения в организацию дорожного движения по двум улицам.
Предложение полиции в мэрии рассмотрено положительно. Конфигурацию перекрёстка пообещали начать в ближайшее время.