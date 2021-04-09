Москва, , 10:25 — REGNUM Валерий Польховский оставит пост главного тренера сборной России по биатлону после 31 мая — по состоянию здоровья. Должность будет вакантной, заявил 9 апреля глава Союза биатлонистов РФ (СБР) Виктор Майгуров.

«Польховский остается в должности главного тренера до 31 мая… С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру. Пока по этим вопросам и по компетенции в данной должности я буду заниматься текущими вопросами», — отметил Майгуров.

В марте Польховский пропустил этапы Кубка мира в чешском Нове-Место. В январе — перенес коронавирус.

В сезоне — 2020/21 сборная России обновила антирекорд по количеству безмедальных гонок подряд, идущих в зачет Кубка мира, — 43. На ЧМ в Поклюке (Словения) российская команда выиграла одну награду — бронзу. Всего за сезон Кубка мира рогссийские спортсмены завоевали 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.