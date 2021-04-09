Москва, 9 апреля 2021, 10:24 — REGNUM Об образовании тромбов в организме человека может свидетельствовать целый ряд признаков. Так, сильная головная боль является одним из предвестников надвигающегося тромбоза головного мозга. Об этом сообщил главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков.
Также среди факторов, говорящих о приближение тромбоза, специалист назвал спутанность речи и потерю зрения или его ухудшение.
Эксперт подчеркнул, что вовремя обнаружить появившийся тромб бывает очень непросто: полагаться здесь приходится только на большое везение. Самое важное, по мнению кардиолога, — узнать диаметр сосуда, который может быть закупорен, и его местонахождение.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери заявил, что применение антикоронавирусной вакцины AstraZeneca и некоторые случаи возникновения тромбов связаны между собой. По его словам, связь между тромбозами и вакциной уже очевидна, хотя пока нельзя сказать, как именно возникает реакция на препарат. Речь идёт о редких случаях возникновения тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов.