Москва, , 10:24 — REGNUM Об образовании тромбов в организме человека может свидетельствовать целый ряд признаков. Так, сильная головная боль является одним из предвестников надвигающегося тромбоза головного мозга. Об этом сообщил главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков.

«Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны», — рассказал в беседе с « Вечерней Москвой » врач.

Также среди факторов, говорящих о приближение тромбоза, специалист назвал спутанность речи и потерю зрения или его ухудшение.

«Кроме того, о нависшей угрозе говорит онемение руки, ноги либо парез (паралич)», — добавил медик.

Эксперт подчеркнул, что вовремя обнаружить появившийся тромб бывает очень непросто: полагаться здесь приходится только на большое везение. Самое важное, по мнению кардиолога, — узнать диаметр сосуда, который может быть закупорен, и его местонахождение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери заявил, что применение антикоронавирусной вакцины AstraZeneca и некоторые случаи возникновения тромбов связаны между собой. По его словам, связь между тромбозами и вакциной уже очевидна, хотя пока нельзя сказать, как именно возникает реакция на препарат. Речь идёт о редких случаях возникновения тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов.