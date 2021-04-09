Владивосток, , 10:28 — REGNUM В связи с введением в Приморье особого противопожарного режима весенняя охота закрыта досрочно в одном из муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, с 9 апреля нельзя охотиться на водоплавающую дичь на территории Дальнегорского городского округа.

«В остальных районах на севере Приморья, включая Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Спасский, Пожарский районы, Тернейский округ, Дальнереченский, Лесозаводский городские округа и Спасск-Дальний, охота продолжается до 12 апреля», — пояснили в правительстве.

До 30 апреля открыта охота на медведя и на водоплавающую дичь с подсадными утками на территориях, за исключением тех, в которых ввели особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 5 апреля закончилась 10-дневная весенняя охота на уток, гусей и вальдшнепа.