Афины , , 10:27 — REGNUM Министр финансов Греции Христос Стайкурас рассказал о пяти приоритетах, которые Греция должна принять, основываясь на уроках и опыте прошлого, чтобы изменить будущее страны. Об этом сообщает AMNA.

Выступая 8 апреля на конференции экономистов на тему «200 лет экономического выживания», Стайкурас заявил, что этими приоритетами являются:

— построение новой производственной модели,

— проведение сбалансированной бюджетной политики,

— дальнейшее углубление институционального качества,

— формирование среды единства общества,

— культивирование динамизма и чувства национальной уверенности в себе.

Стайкурас отметил, что одним из самых больших препятствий, стоящих перед греческой экономикой, является отсутствие адекватно обоснованного плана, — проблема, обостренная экономическими кризисами, пережитыми за последние два столетия. Правительство планирует вывести греческую экономику на новую, современную, открытую, конкурентоспособную, устойчивую, зеленую, цифровую и социально справедливую модель роста, стимулировать производство, экспорт и инвестиции за счет использования современных технологий, распространения и внедрения знаний, продвигая современные образовательные практики, профессиональную подготовку, исследования и инновации, отметил он.

Стайкурас также уточнил, что проведение разумной и сбалансированной фискальной политики имеет жизненно важное значение для здорового экономического роста страны, который происходит не за счет будущих поколений. Институциональная модернизация греческого государства была медленным процессом, и правительство планирует продолжать усилия по улучшению функционирования институтов, повышению эффективности гражданского управления и борьбе с уклонением от уплаты налогов. По его словам, одним из самых больших уроков исторического пути страны была необходимость единства, консенсуса и сотрудничества, поскольку нация процветала, когда была единой.

«Именно поэтому нам нужна долгосрочная реформа системы образования, основанная на фундаментальных принципах и ценностях нашей цивилизации и основной оси нашей национальной идентичности», — добавил он. Наконец, Греция должна играть ведущую роль в завершении Европейского союза и в формировании новой глобальной эры, которая ждет ее впереди, сказал Стайкурас.