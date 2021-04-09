Москва, , 10:24 — REGNUM Заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена подтверждает, что ложь — это прагматичный выбор, так как в их понимании дает наиболее желаемый результат. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Прагматизм — хлипкая ширма их политического бандитизма, который является первопричиной насаждения лжи и агрессии в мире. И в этом суть информационного хамства и клеветы, которые используются американскими функционерами как орудие нападения с преступной и корыстной целью завладения ресурсами и разрушения благополучия других стран», — заявила Яровая.

Прагматизм как философия был рожден в Америке и суть ее в том, что истинность той или иной идеи или теории состоит не в их соответствии реальному положению дел, а в их полезности для решения практических задач, отметила парламентарий.

Американская администрация в отношениях с Россией руководствуется принципами прагматизма, и по этой причине президент Джо Байден с одной стороны допускает жесткие высказывания в адрес российского руководства, но в то же время готов взаимодействовать с РФ. Такой вывод внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус приводит в своей статье, написанной на основе интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном и опубликованной на сайте издания.

Ранее президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

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