Окленд, Новая Зеландия, 9 апреля 2021, 10:23 — REGNUM В Сети появился второй трейлер ролевого экшена Path of Exile 2. Его опубликовали 8 апреля на официальном YouTube-канале игры.
В ролике показаны геймплейные фрагменты из будущей игры. Ожидается, что закрытое бета-тестирование Path of Exile 2 стартует в 2022 году.
Напомним, Path of Exile — это многопользовательский ролевой экшен от новозеландской студии Grinding Gear Games. Его релиз состоялся в 2013 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики автосимулятора Hot Wheels Unleashed показали игровой процесс