Ульяновск, , 10:22 — REGNUM Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который сложил полномочия 8 апреля, выступил на совещании по финансово-экономическим вопросам. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Сегодня, 9 апреля, в Ульяновске прошло традиционное пятничное совещание по финансово-экономическим вопросам. Отмечается, что на нём выступил экс-губернатор Сергей Морозов, заявив, что планирует продолжить заниматься вопросами развития промышленности, так как от этого зависит уровень жизни и благосостояние жителей.

Он призвал членов правительства «не останавливаться на достигнутом, дальше улучшать социально-экономическое положение», работать над снижением безработицы.

Также Морозов заявил, что у него «упёртый характер и большая работоспособность», и он планирует выстроить со всеми сотрудничество, но уже в другом статусе. По его словам, он хочет, чтобы Ульяновская область «была великой территорией».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путин принял добровольную отставку 61-летнего Сергея Морозова, который руководил Ульяновской областью с декабря 2004 года. Он заявил, что хочет баллотироваться в Госдуму, где сможет эффективнее представлять интересы региона. Отметим, что в марте 2021 года Морозов заявлял, что готов работать губернатором и дальше.

Врио главы региона назначен сенатор от Московской области, участник программы подготовки управленческого кадрового резерва госслужбы Алексей Русских. Его представят сегодня, 9 апреля.

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