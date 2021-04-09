Пермь, , 10:22 — REGNUM В Пермском крае беспилотники начнут вести экологический мониторинг и выявлять несанкционированные свалки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Соглашение о разработке и внедрении системы мониторинга объектов размещения отходов с помощью дистанционного зондирования и беспилотной аэрофотосъемки заключили министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).

Предполагается, что в первую очередь дроны будут отслеживать свалки, которые планируется ликвидировать по краевой программе экологической реабилитации территорий. В 2021 году это 16 свалок в семи муниципальных образованиях региона. Программа беспилотников позволяет определять размеры свалок, вид мусора. При выявлении новых отходов на месте ликвидированной свалки информация поступит в Министерство ЖКХ для реагирования.

Заместитель председателя правительства — министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев отметил, что комплексная система мониторинга поможет не только своевременно выявлять «дикие» свалки, но и оценивать масштаб нанесенного природе ущерба.

Добавим, в рамках региональной программы экологической реабилитации территорий за три года (2021−2023гг.) в регионе планируют ликвидировать не менее 70 свалок общей площадью более 83 га. На эти цели из краевого бюджета выделяют 247 млн рублей.