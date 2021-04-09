Уфа, , 10:22 — REGNUM Экс-судебного пристава обвинили в служебном подлоге в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в начале 2019 года фигурантка уголовного дела изменила в программе дату вступления в законную силу 93 постановлений сотрудников ГИБДД о взыскании с граждан штрафов на сумму более 51 тысяч рублей. Следователи считают, что в результате, из-за истечения сроков давности, были незаконно прекращены исполнительные производства.

Позже эти производства были отметены руководством Благовещенского межрайонного отдела УФССП.

«Несмотря на это, в марте 2019 года судебный пристав внесла в электронную базу УФССП России ложные сведения об уплате должниками штрафов по вышеуказанным исполнительным производствам и окончила их фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями.

Отмечается, что 32-летняя фигурантка уголовного дела свою вину не признала. Обвиняемая была уволена со службы. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура в Башкирии обжалует вынесенный экс-полицейскому приговор.