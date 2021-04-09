Гонконг, Китай, , 10:20 — REGNUM Решение отложить планы по закупке 7,5 млн доз вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca приняли власти Гонконга. Об этом 9 апреля сообщает газета South China Morning Post.

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«Основная причина заключается в том, что у нас уже достаточно запасов (других таких препаратов)», — заявила секретарь (министр) по вопросам здравоохранения София Чэнь.

Также она уточнила, что в текущем году «нет необходимости» в закупке вакцины AstraZeneca, несмотря на то, что с данной компанией еще в минувшем году было заключено предварительное соглашение о закупке 7,5 млн доз.

При этом указывается, что источник в правительстве Гонконга заявил, что речь не идет об отказе от данного заказа, однако данная закупка будет отложена до того момента, когда производитель произведет доработку своего препарата, повысив его эффективность от «южноафриканского» штамма коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нидерландов приняли решение ограничить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca для лиц младше 60 лет.