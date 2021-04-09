Соледар, ДНР, , 10:19 — REGNUM За минувшие стуки украинские формирования трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили 9 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, украинские формирования обстреляли районы населённых пунктов Нижнее Лозовое, Калиновка и Молодёжное.

Боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС.

Обстрелы велись с позиций, подконтрольных Киеву в районе населённых пунктов Луганское и Катериновка.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 28 единиц боеприпасов, включая 120-мм и 82-мм мины.

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