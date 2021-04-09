Афины , , 10:25 — REGNUM В Греции за последние 24 часа выявили 3228 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 8 апреля.

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Всего в Греции с начала пандемии зафиксировали в общей сложности 288 230 случаев заражения. Кроме того, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 73 смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 8 680.

В больницах на ИВЛ находятся 776 пациентов. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. За минувшие сутки были госпитализированы 595 пациентов с COVID-19, что на 13,55% больше, чем за предыдущий день.

Сутками ранее в стране сообщалось о выявлении 3445 случаев заражения SARS-CoV-2.