Хабаровск, , 10:26 — REGNUM В Хабаровском крае за три месяца 2021 года зарегистрировано рождение 3305 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего за этот период зарегистрировано 12 950 записей актов гражданского состояния, в том числе выдача свидетельств о рождении. При этом в марте зарегистрировано рождение 1215 малышей, из них 19 — двойни. А с января по март родилось 45 двоен и две тройни.

Из общего количества новорождённых 1707 — мальчики. 93 малышей нарекли Артёмами, ещё 88 Александрами. Также среди популярных имён: Михаил, Кирилл, Матвей, Максим, Тимофей, Иван, Марк и Дмитрий. Есть и редкие имена: Всеволод, Даниэль, Ерофей, Лаврентий, Лука, Одиссей.

Девочек родилось чуть меньше — 1598. Из них больше всего назвали Софиями (80) и Евами (60). 57 новорожденных получили имя Алиса и 53 — Мария. Реже девочек стали называть Варварами, Аринами, Дарьями, Полинами, Анастасиями и Елизаветами. Также родители дали имена дочерям: Аида, Алевтина, Ангелина, Аннабелла, Арсения, Богдана, Даная, Ляйсан, Моника, Силена и Ясмина.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Хабаровске появились на свет более 500 детей и порядка 200 — в Комсомольске-на-Амуре.