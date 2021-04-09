Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Полицейские проводят проверку после сообщения о высадке мальчика из автобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу.

Ранее пассажиры сообщили, что из автобуса № 083 высадили ребёнка, который потерял электронный проездной. В полиции уже отреагировали на опубликованную в СМИ информацию и начали проверочные мероприятия.

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, опрошены очевидцы и участники данного инцидента», — цитирует полицейских портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, одна из пассажирок попыталась заплатить за мальчика, но тот испугался и не стал возвращаться в автобус.

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