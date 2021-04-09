Москва, 9 апреля 2021, 10:15 — REGNUM Нам пора начинать говорить о «коллективном Байдене». За президента США кто только уже не высказывался из его администрации, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен объяснил «прагматичным подходом».
Читайте также: Госсекретарь США дал своё объяснение высказываниям Байдена о Путине