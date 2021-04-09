Москва, , 10:15 — REGNUM Нам пора начинать говорить о «коллективном Байдене». За президента США кто только уже не высказывался из его администрации, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Шаблонность выступления и ответы в формате «да» не раскрывают сути позиции Байдена по многим вопроса. И можно подумать, что именно это становится причиной последующих разъяснений.

Но, возможно, что все наоборот, и в Вашингтоне правит «коллективный Байден», а политику определенных направлений и кейсов определяют члены его команды.

Им отдали политику на откуп, а президент США её просто верифицирует своими подписями», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен объяснил «прагматичным подходом».

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