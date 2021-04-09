Париж, , 10:15 — REGNUM Компания Renault представила пассажирскую версию Express, которая представляет из себя модернизированный легкий коммерческий автомобиль Dokker в стиле «каблучок». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Renault Express Renault

Renault Express производится на заводе Renault в Танжере (Марокко). Новинка поступит в продажу по всему миру с мая 2021 года (за исключением Европы).

Размер проёма раздвижных дверей модели составляет 716 мм, в клиренса — 160 мм. При это длина Express составляет 4394 мм. Объём багажного отделения составляет 800 л. Если сложить сиденья, то объём багажника увеличится до 3 000 л.

Renault Express оснастят 1,6-литровым «атмосферником» SCe мощностью 110 л. с. Кроме того, в моторной линейке автомобиля будет турбированный дизельный агрегат dCi на 1,5 л производительностью 95 «лошадей». Агрегатируются моторы с механической коробкой передач.

Ранее компания Renault представила в Европе обновлённый фургон Kangoo.

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