Махачкала, , 10:12 — REGNUM В Дагестане задержан начальник территориального отдела транспортного контроля по РД Амирсултан Альдеров и семеро его подчиненных. Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками управлений Следственного комитета по СКФО и ФСБ по Дагестану, пишет РИА Дагестан.

По данным издания, спецслужбы зафиксировали махинации на посту весового контроля в районе села Кочубей в Тарумовском районе. Задержанные подозреваются в участии в организованной преступной группе, организатором которой якобы выступает глава Ространснадзора.

В домах 15 сотрудников ведомства были проведены обыски. Также следственные действия проходили в офисе территориального отдела Ространснадзора в Махачкале. В настоящее время официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов нет.