Петрозаводск, , 10:17 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 68 новых носителей коронавируса, что на два человека больше, чем сутками ранее. Об этом 9 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 585 инфицированных, из них 42 317 человек выздоровели, в том числе 81 житель выписан по выздоровлению за минувшие сутки. От COVID-19 скончалось 412 жителей, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7238,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3144,7 случая, по Северо-Западу — 5552,6», — уточнили в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) госпитализированы 5583 пациента, из них 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом