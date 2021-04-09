Тюмень, , 10:11 — REGNUM В Тюмени не смогли установить принадлежность останков пяти человек, обнаруженных на стройке 12 февраля 2021 года. Согласно заключению экспертизы, давность захоронения составляет более 100 лет, сообщил 72.ru собственный источник в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, останки были найдены в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени во время строительных раскопок. Там ранее был расположен жилой частный сектор. Историки предполагают, что здесь могли похоронить людей, умерших во время эпидемии тифа.

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сообщил источник издания в СКР.

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