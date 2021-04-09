Джакарта, , 10:11 — REGNUM Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, 33 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

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«У индонезийских граждан COVID-19 подтвердили в Папуа-Новой Гвинее, Катаре, Судане и Тайване», — заявили в МИД Индонезии.

Всего воздействию коронавируса за границей подверглись 4190 граждан Индонезии, 3276 пациентов выздоровели, 179 пациентов скончались от COVID-19, а 735 человек все еще проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5504 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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