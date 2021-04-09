Орел, , 10:11 — REGNUM Бывший проректор Орловского государственного университета экономики и торговли признана виновной в получении взяток. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова 9 апреля.

Бывший проректор ФГБОУ ВО Орловский государственный университет экономики и торговли признана судом в пяти эпизодах взяток. Как установлено в суде, женщина получала взятки в виде денег от студентов и их посредников за выставление положительных оценок без фактической проверки знаний. Всего преподаватель получила 159 тыс. рублей. Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Орловской области. Материалы в отношении взяткодателей и посредников выделены в отдельное производство.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей. Также она на три года лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных, муниципальных образовательных учреждениях. Приговор районного суда не вступил в законную силу.