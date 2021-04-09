Пермь, , 10:10 — REGNUM В Пермском крае за первый квартал 2021 года в строй введено 289,8 тыс. кв. метров жилья, что на 7,4% превышает прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В 2021 году регион планирует сдать в эксплуатацию 1,293 млн квадратных метров жилых новостроек. В настоящее время годовой план выполнен на 22,4%.

Напомним, в 2020 году Прикамье перевыполнило план по жилищному строительству почти на 13%. В строй ввели 1,215 млн квадратных метров домов при плане 1,077 млн квадратных метров.

К 2030 году, согласно нацпроекту, Пермский край должен нарастить объем ввода жилья до 1,630 млн квадратных метров в год.