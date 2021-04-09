Бухарест, , 10:11 — REGNUM Решение о продлении на 30 дней на территории Румынии режима тревоги, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции, приняло правительство данной страны. Об этом 9 апреля сообщает Радио Румынии.

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В результате этого в стране сохраняются меры карантинного ограничения, которые в ней действуют в настоящий момент.

В их числе — комендантский час с 20:00 для жителей населенных пунктов, в которых заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, сокращенный режим работы магазинов, за исключением аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом, а также закрытие фитнес-центров.

Отметим, на сегодняшний день на территории Румынии выявили за все время пандемии свыше 993 тыс. носителей коронавирусной инфекции.