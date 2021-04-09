Ярославль, 9 апреля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, призвавшего в социальных сетях сжечь мэрию. Об этом сообщает телеграм-канал «Ярославский городовой». Источник ИА REGNUM в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

УФСБ по Ярославской области

Судя по приведенной цитате, житель Ярославля имел в виду не здание мэрии, а её сотрудников. Подобные призывы звучали и в отношении сотрудников правоохранительных органов. По данным телеграм-канала, подозреваемый 1979 года рождения является сторонником организации «Левый фронт». Ярославские активисты «Левого фронта» сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что человека с таким именем не знают.

Уголовное дело возбуждено ФСБ по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Наказание по этой статье предполагает штраф от ста тысяч, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.