Ташкент, , 10:08 — REGNUM Швейцария поможет Узбекистану реформировать систему профессионального образования, сообщили в министерстве высшего и среднего специального образования республики.

В министерстве прошла встрече со швейцарской делегацией во главе с послом Швейцарии Оливье Шавом. Участники встречи обсудили реализацию проекта по реформе профобразования, рассчитанного на 2021−2033 годы.

Основной целью проекта является формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для целевых рынков труда, с последующим трудоустройством в различных секторах экономики. Проект финансируется за счет гранта правительства Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021—2022 учебного года в колледжах Узбекистана планируется внедрить систему дуального образования.

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