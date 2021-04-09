Киев, 9 апреля 2021, 11:32 — REGNUM Ситуация вокруг Донбасса продолжает накаляться, в том числе ведутся разговоры о возобновлении полномасштабных боевых действий в регионе. Происходящее не могло оставить читателей равнодушными. Свое мнение они высказали под соответствующими публикациями и в социальной сети Twitter.
По его словам, Москва будет вынуждена защищать жителей Донбасса, часть из которых за последние годы получили российские паспорта, если Украина начнет полномасштабные боевые действия против региона.
Пользователи социальных сетей по-разному оценили высказывания Козака. Так, были и те, кто усмотрел в нынешней ситуации последствия идеологии собственного превосходства со стороны США — так называемой американской исключительности. В частности, на это указал пользователь David Penrose Barneby.
Кроме того, заметил пользователь Peter Geci, не стоит забывать и о том, что у всех и так на виду: о «Северном потоке — 2», при завершении которого ни Украина, ни США больше не смогут контролировать энергетический рынок Европейского союза.
Корень нынешнего обострения в действиях украинских властей увидел и читатель Ally Hauptmann-Gurski, по словам которого кто-то должен объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в НАТО и ЕС не будут вечно раздавать «халяву». При этом он выразил некоторое сомнение в том, чтобы Москва пошла на захват Украины.
Пользователь с псевдонимом Count_Cash объяснил поведение официального Киева тем, что он не желает соблюдать Минские соглашения.
В свою очередь, читатель с ником Shadow1369 обратил внимание на то, что все прецеденты для вторжения уже созданы — и созданы они странами Запада, в том числе США во Вьетнаме, Ираке и других странах, тогда как Францией — в Ливии и Сирии. Иными словами, отметил он, Запад не может выступать против того, что «Россия делает на своем заднем дворе».
С ним согласен и читатель, пишущий под псевдонимом Black_Arrow, указывая на то, что именно НАТО, ссылаясь на доктрину «Обязанность защищать», пошло на гуманитарные бомбардировки в Сербии.
Однако были и те, кто возложил ответственность за происходящее исключительно на Россию. Так, пользователь с псевдонимом ChristMaybeNot провел параллели между Россией и Советским Союзом, который якобы захватил вместе с нацистской Германией территории перед Второй мировой войной.
Отметим, 5 апреля в The National Interest вышла статья аналитика Теда Галена Карпентера, который отметил, что своей нынешней политикой в отношении Украины администрация Джо Байдена, давая Киеву заверения и обещания, провоцирует украинские власти на агрессивный курс в отношении неподконтрольных им регионов. Такое развитие событий чревато, с одной стороны, поражением Украины в конфликте с Россией, как это было в случае с Грузией в 2008 году, а с другой стороны, в случае поддержки Вашингтоном Киева высок риск начала крупного вооруженного конфликта, в том числе ядерного.
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