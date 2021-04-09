Киев, 9 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Донбасса продолжает накаляться, в том числе ведутся разговоры о возобновлении полномасштабных боевых действий в регионе. Происходящее не могло оставить читателей равнодушными. Свое мнение они высказали под соответствующими публикациями и в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — так ситуацию вокруг возможного начала официальным Киевом боевых действий в Донбассе прокомментировал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, Москва будет вынуждена защищать жителей Донбасса, часть из которых за последние годы получили российские паспорта, если Украина начнет полномасштабные боевые действия против региона.

«Все зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — добавил заместитель главы администрации российского президента.

Government.ru Дмитрий Козак

Пользователи социальных сетей по-разному оценили высказывания Козака. Так, были и те, кто усмотрел в нынешней ситуации последствия идеологии собственного превосходства со стороны США — так называемой американской исключительности. В частности, на это указал пользователь David Penrose Barneby.

«Из-за американской исключительности США считают вправе манипулировать и устанавливать свой контроль над такой страной, как Украина. Не нужно изучать страну, ее многочисленные этнические группировки, то, что большинство людей поддерживали [Виктора] Януковича и были склонны к России. США не знали, что Донбасс является более густонаселенным, в основном промышленным регионом Украины, спонсируемым Россией, интегрированным с российской промышленностью через границу и с эксклюзивным российским рынком», — отметил он.

«Не будь Майдана, смены режима и если бы США не поощряли попытки [Петра] Порошенко взять Донбасс с помощью армии, ничего из этого не произошло бы. Янукович, дважды подряд избранный президент, поддерживал баланс между Россией и Западом», — добавил пользователь.

Иван Шилов ИА REGNUM Янукович-Порошенко

Кроме того, заметил пользователь Peter Geci, не стоит забывать и о том, что у всех и так на виду: о «Северном потоке — 2», при завершении которого ни Украина, ни США больше не смогут контролировать энергетический рынок Европейского союза.

«В случае его завершения принимать решения будет Германия. Проект все ближе к завершению, а американские санкции все явственнее оказываются неспособными его остановить, внезапно происходят всевозможные инциденты, дискредитирующие Россию, от полезного расходного материала ЦРУ [Алексея] Навального до отчаявшегося президента Украины, которому нужно внимание СМИ для поддержания денежного потока из США и МВФ, поддерживающего коррумпированную элиту и позволяющего избежать полного краха его страны», — указал он.

Корень нынешнего обострения в действиях украинских властей увидел и читатель Ally Hauptmann-Gurski, по словам которого кто-то должен объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в НАТО и ЕС не будут вечно раздавать «халяву». При этом он выразил некоторое сомнение в том, чтобы Москва пошла на захват Украины.

«Я не думаю, что Россия глупа. Зачем им захватывать Украину и затем управлять 43 миллионами недовольных? Украина похожа на Аргентину, она всегда в смятении и никогда не идет в том направлении, в котором она должна», — отметил он.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

Пользователь с псевдонимом Count_Cash объяснил поведение официального Киева тем, что он не желает соблюдать Минские соглашения.

«Пора всем заставить Украину соблюдать договоренности вместо того, чтобы втягивать всех в войну! Это тоже спасет Украину!» — подчеркнул он.

В свою очередь, читатель с ником Shadow1369 обратил внимание на то, что все прецеденты для вторжения уже созданы — и созданы они странами Запада, в том числе США во Вьетнаме, Ираке и других странах, тогда как Францией — в Ливии и Сирии. Иными словами, отметил он, Запад не может выступать против того, что «Россия делает на своем заднем дворе».

ИА Красная Весна Гильзы на полу. ДНР

С ним согласен и читатель, пишущий под псевдонимом Black_Arrow, указывая на то, что именно НАТО, ссылаясь на доктрину «Обязанность защищать», пошло на гуманитарные бомбардировки в Сербии.

Однако были и те, кто возложил ответственность за происходящее исключительно на Россию. Так, пользователь с псевдонимом ChristMaybeNot провел параллели между Россией и Советским Союзом, который якобы захватил вместе с нацистской Германией территории перед Второй мировой войной.

«Россия вторглась и оккупировала Восточную Украину, а затем начала заставлять граждан получать российские паспорта. Теперь она хочет завершить вторжение и пытается обвинить жертву, как это сделали нацистская Германия и Советский Союз, когда начали Вторую мировую войну», — поделился своим мнением пользователь в Twitter.

Отметим, 5 апреля в The National Interest вышла статья аналитика Теда Галена Карпентера, который отметил, что своей нынешней политикой в отношении Украины администрация Джо Байдена, давая Киеву заверения и обещания, провоцирует украинские власти на агрессивный курс в отношении неподконтрольных им регионов. Такое развитие событий чревато, с одной стороны, поражением Украины в конфликте с Россией, как это было в случае с Грузией в 2008 году, а с другой стороны, в случае поддержки Вашингтоном Киева высок риск начала крупного вооруженного конфликта, в том числе ядерного.

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