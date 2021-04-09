Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновске Театр юного зрителя в связи с реконструкцией здания представит спектакли на выездных площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ремонт театрального здания начался 8 апреля на Пушкинской 1/11. Региональные власти отмечают, что во время реконструкции театральная труппа будет давать спектакли на других городских площадках. На апрель запланировано 16 выездных показов, в том числе предусмотрены выезды в Сурский район и Димитровград.

В настоящее время определена временная площадка театра, она будет располагаться в торговом центре «Пушкарёвское кольцо».

Общая стоимость реконструкции театра, которая проводится в рамках национального проекта «Культура», составляет 510 млн рублей. В результате будет увеличены площадь и этажность театра, появятся новые производственные цеха и персональные гримерки для артистов, число зрительских мест увеличится со 180 до 300 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Ульяновской области прошла всероссийская выставка кукол и игровой миниатюры. На одной площадке собрались мастера и коллекционеры не только из Ульяновской области, но и из других регионов.

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