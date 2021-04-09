Соледар, ДНР, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 9 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

По данным пресс-службы, на горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм, 14 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Зайцево, Веселое, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей удалось избежать, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила сожаление, что переговоры между Донбассом и Украиной нельзя транслировать публично, поскольку это сразу сняло бы вопросы относительно выполнения Украиной условий режима прекращения огня.

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