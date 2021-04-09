Париж, , 10:03 — REGNUM Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер собирается посетить Россию. Однако из-за закрытых границ и постоянно меняющейся санитарной обстановки дата его визита пока неизвестна. Об этом глава ЕКА сообщил в интервью ТАСС.

Ашбахер добавил, что принял сделанное главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным в ходе переговоров, состоявшихся в середине марта по видеосвязи, приглашение посетить Россию.

«Я довольно впечатлён стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия», — сказал Ашбахер.

Он добавил, что «как только обстоятельства и календарь сложатся», он будет рад поехать в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM с начала пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года Европейское космическое агентство (ЕКА) минимизировало международные поездки своих сотрудников. Всего в ЕКА работает около 2200 сотрудников, часть из которых регулярно проводит рабочие поездки в различные страны.

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