Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве уровень безработицы по методике Международной организации труда в 2020 году составил 2,5%, сообщает 9 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Исследование проводила международная группа Euromonitor. Согласно результатам, среди мировых столиц ниже уровень безработицы только в Пекине — 1,4%. В Дели показатель превысил 3%, в Токио составил 3,8%, в Лондоне — 4,5%. У других городов ситуация с безработицей хуже: в Париже она достигла 7,6%, в Берлине — 7,9%, в Рио-де-Жанейро — 8,2%, в Нью-Йорке — 8,8%, в Стамбуле — 17,5%.

При этом в конце 2019 года московский показатель был ниже — 2,2%.

Как прокомментировал результаты вице-мэр столицы Владимир Ефимов, во время пандемии «за счёт взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объёмом около 90 млрд рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя».

Кроме того, представлены результаты исследования уровня занятости мировых столиц, по которым Москва занимает первое место с показателем 79,9%.

«В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине — 78,2%, в Токио — 76%, в Берлине — 75,9%, в Париже — 72,4%, в Нью-Йорке — 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле — 47,7%, в Дели — 37,4%», — рассказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.