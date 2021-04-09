Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбурге мэрия заключила два договора на ямочный ремонт дорог. Общая стоимость контрактов составляет 10 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Компания «Орьтехцентр» ремонтирует дороги литой асфальтобетонной смесью. Подрядчик должен выполнить латание муниципальных дорог на 3 млн рублей. Срок договор, а истекает 15 апреля. В настоящее время отремонтированы ул. Лукиана Попова, Березка, Чебеньковской, Львовской, Орской, Постникова, Беляевской, сообщает администрация. Контакт исполнен на 75%.

Чиновники отмечают, что асфальтобетонной смесью залатали дефекты, которые выявлены в ходе мониторинга и по предписаниям Госавтоинспекции. Между тем, на ул. Беляевская подрядчик оставил много ям, среди которых есть глубокая выбоина, практически перекрывающая движение транспорта по одной из полос и создающая аварийные ситуации. Автовладельцам представляется странным, что такую яму не заметили ни автоинспекторы, ни чиновники и подрядчик в ходе мониторинга улично-дорожнй сети.

Второй контакт исполняет компания «Крафт». Она выполнит работы на 7 млн рублей. Ремонт стартует, когда будут благоприятные погодные условия. Еще один муниципальный контракт на выполнение ямочного ремонта струйно-инъекционным методом и горячим асфальтобетоном на 7 млн рублей сейчас выставлен на торги. Победителя объявят 12 апреля. Срок действия этих двух договоров до конца 2021 года. Ямочный ремонт будут проводить по мере необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр и губернатор не справляются? В Оренбурге «стабильность провалилась»